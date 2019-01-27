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Баварія готова доплатити, щоб Павар перебрався в Мюнхен вже в січні

10:00 107 Читать на русском
Баварія готова доплатити, щоб Павар перебрався в Мюнхен вже в січні
Бенжамен Павар / фото із соцмереж

Захисник Штутгарта і збірної Франції Бенжамен Павар невдовзі може змінити команду.

Баварія готова заплатити Штутгарту додатково 10 млн євро, щоб трансфер Павара відбувся до закриття зимового трансферного вікна, повідомляє France Football.

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Нагадаємо, спочатку сторони домовилися, що 22-річний французький футболіст перейде в мюнхенський клуб після закінчення сезону-2018/2019 за 35 млн євро.

Павар виступає за Штутгарт з 2016 року. Раніше гравець захищав кольори Лілля. Минулого літа захисник в складі національної команди Франції став тріумфатором ЧС-2018.

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Теги
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