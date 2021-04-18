Вчора, 17 квітня, німецький фахівець оголосив про те, що покине клуб після закінчення сезону. Однак керівництво мюнхенців вважає таку поведінку неприйнятною.

Флік повідомив про відхід із Баварії

"Вчора головний тренер Баварії Хансв Флік публічно заявив про своє бажання розірвати контракт. Хансі Флік поінформував виконавчу раду Баварії про це бажання минулого тижня. Баварія не схвалює односторонні повідомлення Хансі Фліка, і продовжить переговори після матчу в Майнці, як було узгоджено", – йдеться в заяві прес-сулжби клубу.

Нагадаємо, що Ганс-Дітер Флік очолив Баварію у листопаді 2019-го після провального старту сезону під керівництвом Ніко Ковача. Під його орудою мюнхенці зуміли оформити требл, здобувши перемоги в Бундеслізі, Кубку Німеччини та Лізі чемпіонів. Пізніше "ротен" взяли Суперкубки Німеччини та УЄФА, а також тріумфували на Клубному чемпіонаті світу-2020.

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