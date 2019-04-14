Баварія гарантувала собі Лігу чемпіонів на сезон 2019/20

Перемога над Фортуною із Дюссельдорфа (4:1) в матчі 29-го туру німецької Бундесліги не тільки повернула мюнхенській Баварії лідерство в чемпіонаті.

"Ротен" першими з німецьких команд забезпечили собі місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон.

Баварія розгромила Фортуну, Хоффенхайм впевнено переміг Герту: 29-й тур Бундесліги, матчі неділі

Завдяки перемозі над Фортуною Баварія набрала 67 очок. За п'ять турів до кінця першості мюнхенці на 16 очок випереджають Борусію М, яка іде 5-ю. Це означає, що вже жодна команда не зможе вибити Баварію із топ-4 за підсумками сезону, що дає право грати в груповому етапі ЛЧ.

Відзначимо, що перемога також дозволила підопічним Ніко Ковача повернутися на перше місце. Баварія на одне очко випереджає дортмундську Борусію.