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Баварія гарантувала собі Лігу чемпіонів на сезон 2019/20

19:33 185 Читать на русском
Баварія гарантувала собі Лігу чемпіонів на сезон 2019/20
Радість мюнхенців / фото із соцмереж

Перемога над Фортуною із Дюссельдорфа (4:1) в матчі 29-го туру німецької Бундесліги не тільки повернула мюнхенській Баварії лідерство в чемпіонаті.

89’ Доді Люкебакіо
 
Кінгслі Коман 15’
Кінгслі Коман 41’
Серж Гнабрі 55’
Леон Ґорецка 90+2’
15’ Кінгслі Коман
41’ Кінгслі Коман
55’ Серж Гнабрі
89’ Доді Люкебакіо
90+2’ Леон Ґорецка

"Ротен" першими з німецьких команд забезпечили собі місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон.

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Завдяки перемозі над Фортуною Баварія набрала 67 очок. За п'ять турів до кінця першості мюнхенці на 16 очок випереджають Борусію М, яка іде 5-ю. Це означає, що вже жодна команда не зможе вибити Баварію із топ-4 за підсумками сезону, що дає право грати в груповому етапі ЛЧ.

Відзначимо, що перемога також дозволила підопічним Ніко Ковача повернутися на перше місце. Баварія на одне очко випереджає дортмундську Борусію.

Теги
Баварія Баварія Ліга чемпіонів Німеччина Бундесліга Фортуна - Баварія
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