Динамо зустрічається з Баварією в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ліги чемпіонів Баварія – Динамо стартує на Альянц Арені о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію, а дивитися гру у прямому етері можна на MEGOGO.

Мірча Луческу змушений обійтися без лідера команди – Віталій Буяльський травмований.

Стартові склади команд

Баварія: Нойєр – Зюле, Упамекано, Ернандес, Девіс – Кімміх, Горетцка – Гнабрі, Мюллер, Сане – Лєвандовскі.

Запасні: Фрюхтль, Річардс, Павар, Чупо-Мотінг, Кюїзонс, Забітцер, Сарр, Рока, Ньянзу, Мусіала, Станішіч.

Динамо: Бущан – Тимчик, Забарний, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Андрієвський, Де Пена – Гармаш.

Запасні: Нещерет, Бойко, Вербіч, Шепелєв, Лєднєв, Караваєв, Вітінью, Сирота, Шкурін, Супряга, Кендзьора, Антюх.

Нагадаємо, що Динамо стартувало у Лізі чемпіонів з нульової нічиєї проти Бенфіки, тоді як Баварія в гостях познущалася з Барселони. Це буде вже восьме протистояння "біло-синіх" з "ротен" в ЛЧ. Кияни тріумфували лише раз, на груповому етапі сезону 99/00. Ще три зустрічі завершилися перемогами мюнхенців.

Баварія – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів