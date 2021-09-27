Матч групового етапу Баварія – Динамо відбудеться у Мюнхені 29 вересня. Початок – о 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Команда Луческу готується до найскладнішого випробування осені. Чемпіони Німеччини під керівництвом Нагельсмана демонструють фантастичні результати і вже оновили кілька власних рекордів на старті сезону. А на Камп Ноу мюнхенський суперклуб довів статус беззаперечного фаворита групи ЛЧ, розбивши кризову Барсу. Динамо ж їде у лігво звіра після стартової нічиєї з Бенфікою.

Баварія – Динамо, прогноз букмекерів на матч ЛЧ

Київське Динамо має примарні шанси на перемогу, вважають фахівці з авторитетної британської контори William Hill. Коефіцієнт на виїзний успіх підопічних Луческу, який був би величезною сенсацією, становить 29.00. Натомість домашня вікторія "ротен" оцінюється у 1.08. Нічия на Альнц Арені вважається маленьким дивом – 11.00.

Тотал більше 2,5 оцінили в 1.28, а тотал менше 2,5 – 3.50. На жаль, експерти очікують граду голів передусім від господарів. Найбільш імовірний "точний рахунок" – 3:0 на користь Баварії (6.50). Якщо граєте у фентезі ЛЧ, доведеться подбати про трансфер Лєвандовскі. Щонайменше один м'яч польського снайпера оцінюється у 1.22, а його хет-трик – у 4.00.

Австрійський Bwin оперує схожими цифрами. Щоправда, у київське диво тут вірять трохи більше. Можлива перемога "біло-синіх" оцінюється у 26.00, цінник нічиєї – ті ж 1.00. На тріумф нестримної команди Нагельсмана ставлять 1.09. На те, що Динамо виграє принаймні перший тайм, можна поставити з коефіцієнтом 12.50. Сумна реальність, але надія помирає останньою.

Динамо вже всьоме поміряється силами з Баварією у Лізі чемпіонів. Кияни тріумфували лише раз, на груповому етапі сезону 99/00 (2:0). Ще три зустрічі завершилися перемогами "ротен". Пам'ятне київське протистояння у 99-му подарувало справжній трилер на Олімпійському (3:3). Саме Баварія зупинила неймовірну команду Лобановського на стадії 1/2 фіналу. Цікаво, що вдома німецька машина ніколи не громила киян – усі три звитяги були з різницею в один м'яч.

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