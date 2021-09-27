Матч групового етапу Баварія – Динамо відбудеться у Мюнхені 29 вересня. Початок – о 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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На території України поєдинок покаже платформа MEGOGO – новий офіційний транслятор єврокубків. Для перегляду зустрічі онлайн на одному з пристроїв (iOS, Android, Smart TV, консолі, приставки) потрібна підписка. Гру прокоментують Вадим Скічко та Василь Пехньо.

Нагадаємо, що Динамо стартувало у Лізі чемпіонів 2021/22 з домашньої нічиєї проти Бенфіки (0:0), тоді як Баварія в гостях познущалася над Барселоною (3:0). Це буде вже восьме протистояння "біло-синіх" з "ротен" в ЛЧ. Кияни тріумфували лише раз, на груповому етапі сезону 99/00 (2:0). Ще три зустрічі завершилися перемогами мюнхенців.

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