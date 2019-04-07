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Баварія – Борусія Д – 5:0 – відео голів та огляд матчу

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Баварія – Борусія Д – 5:0 – відео голів та огляд матчу
Баварія – Борусія Д – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Баварія у центральному матчі 28 туру Бундесліги знищила дортмундську Борусію. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Борусія Д.

10’ Матс Хуммельс
17’ Роберт Лєвандовскі
41’ Хаві Мартінес
43’ Серж Гнабрі
89’ Роберт Лєвандовскі
 
10’ Матс Хуммельс
17’ Роберт Лєвандовскі
41’ Хаві Мартінес
43’ Серж Гнабрі
89’ Роберт Лєвандовскі

Баварія вдома каменя на камені не залишила від дортмундської Борусії в центральному матчі Бундесліги. Мюнхенці швидко захопили ініціативу і Хуммельс на 10-й хвилині відкрив рахунок в матчі. Вже за 7 хвилин Лєвандовскі запресингував Загаду, обіграв Бюркі на виході та красиво подвоїв перевагу Баварії.

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Ще до перерви Мартінес та Гнабрі зробили рахунок розгромним. В другому таймі мюнхенці знизили обороти, але все одно забили п'ятий гол, Лєвандовскі буквально заніс м'яч у ворота. 5:0 – і Борусія Д втратила свою перевагу в боротьбі за Срібну салатницю.

Завдяки цій перемозі Баварія набрала 64 очки та повернулась на перше місце в чемпіонаті, Борусія Д з 63 пунктами продовжує переслідувати мюнхенців.

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