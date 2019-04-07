Баварія – Борусія Д – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Баварія у центральному матчі 28 туру Бундесліги знищила дортмундську Борусію. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Борусія Д.

Баварія вдома каменя на камені не залишила від дортмундської Борусії в центральному матчі Бундесліги. Мюнхенці швидко захопили ініціативу і Хуммельс на 10-й хвилині відкрив рахунок в матчі. Вже за 7 хвилин Лєвандовскі запресингував Загаду, обіграв Бюркі на виході та красиво подвоїв перевагу Баварії.

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Ще до перерви Мартінес та Гнабрі зробили рахунок розгромним. В другому таймі мюнхенці знизили обороти, але все одно забили п'ятий гол, Лєвандовскі буквально заніс м'яч у ворота. 5:0 – і Борусія Д втратила свою перевагу в боротьбі за Срібну салатницю.

Завдяки цій перемозі Баварія набрала 64 очки та повернулась на перше місце в чемпіонаті, Борусія Д з 63 пунктами продовжує переслідувати мюнхенців.

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