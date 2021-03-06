Баварія перестріляла дортмундську Борусію у 24 турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найкращих моментів матчу Баварія – Борусія Д на "Футбол 24".

Борусія провела ударну стартову десятихвилинку, дублем відзначився Холанд. Баварія поступово переломила хід гри та до перерви зрівняла рахунок завдяки двом голам Лєвандовскі.

Холанд оформив дубль у ворота Баварії за 10 хвилин та наблизився до досягнення Роналду в матчах з мюнхенцями

По перерві мюнхенці продовжили тиснути, а після заміни Холанда небезпека біля воріт Нойєра зникла. Наприкінці зустрічі чемпіони Німеччини вирвали перемогу. Спочатку Горецка ударом з лету більярдним забив переможний гол, а Лєвандовскі оформив хет-трик та не залишив шансів екс-клубу.

Таким чином, Баварія набрала 55 очок та повернула собі лідерство у першості, а Борусія з 39 пунктами залишилась шостою.

Баварія дотиснула Борусію Д і повернулася на вершину Бундесліги – Лєвандовскі хет-триком відповів на дубль Холанда