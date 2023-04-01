Баварія зустрічалася з дортмундською Борусією в центральному матчі 26 туру Бундесліги. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Напередодні зустрічі Баварії і Борусії Д в Бундеслізі виднілась інтрига, але після цього матчу вона, напевно, розтанула. Мюнхенці змінили під час міжнародної паузи тренера. Дебют Тухеля прийшовся на класичну дуель чемпіонату.

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Зустріч для Борусії Д одразу почалась погано. Вже на 13 хвилині Кобель переправив м'яча у свої ворота. П'ять хвилин знадобилось Мюллєру, щоб подвоїти перевагу своєї команди. В середині першого тайму нападник Баварії оформив дубль. На початку другого тайму мюнхенці продовжили громити суперника. Борусія забила свій перший гол з пенальті, який вдало реалізував Джан. Крапку в матчі поставив Мален на 90 хвилині.

Наразі, Баварія посідає перше місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 55 очок. Підопічні Терзіча перебувають на другій сходинці з 53 балами.

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