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Баварія, Борусія Д і Ліверпуль позмагаються за Вернера

10:32 240 Читать на русском
Баварія, Борусія Д і Ліверпуль позмагаються за Вернера
Тімо Вернер / reuters

Форвард РБ Лейпциг Тімо Вернер може незабаром змінити клубну прописку.

Як повідомляє ESPN, керівництво "биків" продасть німецького нападника влітку, якщо той не продовжить контракт з клубом. Чинна угода Вернера з РБ Лейпциг діє до літа 2020 року. Форвард збірної Німеччини поки не надто квапиться її продовжувати.

Вернер цікавить 10 клубів

Повідомляється, що головними претендентами на підписання Тімо є Баварія, Борусія Д та Ліверпуль.

Вважалось, що саме мюнхенці є фаворитом у цій боротьбі, однак не все так однозначно. На користь переходу в Дортмунд говорить той факт, що Вернер точно стане основним форвардом "джмелів".

Що стосується Ліверпуля, то головний тренер "червоних" Юрген Клопп є прихильником таланту німця та уважно стежить за розвитком його кар'єри. Бажання попрацювати під керівництвом Юргена може змусити гравця обрати саме англійський клуб.

Форвард, якого хотіло Динамо, здійснив шокуючий фол проти зірки ПСЖ – "він міг завершити його кар'єру", а VAR провалився

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