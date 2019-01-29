Баварія, Борусія Д і Ліверпуль позмагаються за Вернера

Форвард РБ Лейпциг Тімо Вернер може незабаром змінити клубну прописку.

Як повідомляє ESPN, керівництво "биків" продасть німецького нападника влітку, якщо той не продовжить контракт з клубом. Чинна угода Вернера з РБ Лейпциг діє до літа 2020 року. Форвард збірної Німеччини поки не надто квапиться її продовжувати.

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Повідомляється, що головними претендентами на підписання Тімо є Баварія, Борусія Д та Ліверпуль.

Вважалось, що саме мюнхенці є фаворитом у цій боротьбі, однак не все так однозначно. На користь переходу в Дортмунд говорить той факт, що Вернер точно стане основним форвардом "джмелів".

Що стосується Ліверпуля, то головний тренер "червоних" Юрген Клопп є прихильником таланту німця та уважно стежить за розвитком його кар'єри. Бажання попрацювати під керівництвом Юргена може змусити гравця обрати саме англійський клуб.

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