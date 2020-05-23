Баварія – Айнтрахт Франкфурт: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Бундесліги

В рамках 27-го туру чемпіонату Німеччини мюнхенська Баварія приймає франкфуртський Айнтрахт. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 27-го туру Бундесліги Баварія – Айнтрахт Франкфурт розпочнеться о 19:30 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Баварія визначилася з долею Нюбеля, який отримав ляпас новим контрактом Нойєра
Стартові склади
Баварія: Нойєр – Павар, Боатенг, Алаба, Девіс – Кімміх, Горецка – Перішіч, Мюллер, Коман – Лєвандовскі
Запасні: Ульрайх, Одріосола, Кюізанс, Лукас, Гнабрі, Батіста-Майєр, Май, Зіркзеє
Айнтрахт Франкфурт: Трапп – Ільзанкер, Туре, Хінтереггер – Да Кошта, Н'Діка, Фернандес, Гачіновіч, Роде – Костіч, Сілва
Запасні: Реннов, Де Гузман, Соу, Дост, Камада, Торро, Хасебе, Чендлер, Дурм
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