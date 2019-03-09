Баварія – Вольфсбург – 6:0 – відео голів та огляд матчу

Баварія знищила Вольфсбург у 25 турі чемпіонату Німеччини (6:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 25-й тур

Баварія – Вольфсбург – 6:0

Голи: Гнабрі, 34, Лєвандовскі, 37, 85, Хамес, 52, Мюллер, 76, Кімміх, 82

Підопічні Ковача забили двічі ще у першому таймі, у другій половині зустрічі гравці Баварії змогли забити ще 4 м’ячі та повністю декласували суперника.

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Дубль у матчі оформив Роберт Лєвандовскі, що дозволило поляку стати найкращим іноземним бомбардиром в історій Бундесліги та очолити рейтинг голеодорів чемпіонату Німеччини.

Після цього матчу Баварія має з Борусією Д по 57 очок, але "червоні" випереджають "джмелів" за додатковими показниками. Вольфсбург з 39 балами на 7 позиції.