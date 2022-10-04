Баварія розтрощила чемпіона Чехії у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Вікторія Пльзень на Футбол 24.

Баварія повела у рахунку вже на 7 хвилині завдяки спритності Лероя Сане. Правий вінгер став гравцем матчу, адже у другому таймі оформив дубль.

Баварія ефектно розбила Вікторію: слаломний шедевр Мане, легкий дубль Сане, жодного натяку на кризу

Окрім Сане у складі мюнхенців також відзначилися Серж Гнабрі, Садіо Мане та Ерік Шупо-Мотінг.

Баварія зробила важливий крок до виходу у 1/8 фіналу ЛЧ. Команда Юліана Нагельсманна лідирує у групі С з 9 очками у своєму активі. Вікторія Пльзень, у свою чергу, посідає останню сходинку квартету – чемпіон Чехії не набрав ще жодного очка.