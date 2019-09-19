Баварія – Црвена Звезда – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Мюнхенська Баварія на власному полі розгромила белградську Црвену Звезду (3:0). Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Баварія на Альянц-Арені знищила Црвену Звезду. Мюнхенці тотально переважали сербів, але відкрили рахунок лише на 34-й хвилині. Перішіч накрутив опонента на лівому фланзі й влучно навісив у район лінії воротарського, звідки Кінгслі Коман у падінні головою пробив Боряна.

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У другому таймі ситуація не змінилася – німецький гранд нестримно атакував, але забити зумів лише під завісу поєдинку. На 80-й хвилині Роберт Лєвандовскі скористався неузгодженістю оборони та голкіпера Црвени Звезди й проштовхнув м'яч у сітку. А в доданий арбітром час Томас Мюллєр в один дотик завершив небанальний розіграш штрафного від Алькантари.

Нагадаємо, баварці набрали 3 очки і очолили турнірну таблицю групи B, Црвена Звезда має нуль очок і посідає останню сходинку. У наступному турі Баварія зіграє з Тоттенхемом. Зустріч відбудеться 1 жовтня в Лондоні.

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