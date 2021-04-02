Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно поміркував щодо того, як травма форварда "Ротен" Роберта Лєвандовскі вплине на розклад сил у чвертьфінальній парі Ліги чемпіонів.

"У мене є хороший приклад. У 2019-му, коли Тоттенхем грав з Манчестер Сіті в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, Харрі Кейн отримав травму в першому таймі першої гри.

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Ми майже годину першого матчу і всю другу гру провели без нього. А це був наш головний нападник, як Лєвандовскі в Баварії. І ми пройшли далі.

Баварія – не просто Лєвандовскі, хоч це і неймовірний футболіст. Справжня сила Баварії – це команда. Цей клуб дуже сильний", – сказав Почеттіно в інтерв'ю Le Parisien.

Нагадаємо, 32-річний польський форвард отримав травму у матчі за збірну Польщі в кваліфікації чемпіонату світу 2022 року і не зможе взяти участь в обох матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

До слова, перший поєдинок між ПСЖ та Баварією відбудеться вже найближчої середи, 7 квітня, у Мюнхені. Матч-відповідь – 13 квітня у Парижі.

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