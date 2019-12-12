Баварія – Тоттенхем: Коман отримав жахливу травму на рівному місці

Перемога Баварії на Тоттенхемом (3:1) була затьмарена черговою травмою вінгера мюнхенців Кінгслі Комана.

Баварія обіграла Тоттенхем та завершила груповий турнір Ліги чемпіонів 2019/20, встановивши рекорд турніру. Мюнхенці не лише набрали максимальну кількість очок, а й фінішували у групі з рекордною за всю історію ЛЧ різницею м'ячів (+19).

Баварія – Тоттенхем – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Поганою новиною для Баварії стала моторошна травма Кінгслі Комана, який відкрив рахунок у матчі. Ще більше прикро, що це сталося на рівному місці. На 27-й хвилині гри француз намагався наздогнати м'яч, але його коліно в буквальному сенсі вивернулося в інший бік.

Медики діагностували у гравця розрив капсули лівого коліна, інформує офіційний сайт Баварії. Термін відновлення вінгера наразі невідомий.

Раніше 23-річний Коман заявляв, що готовий завершити кар'єру через постійні травми.

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