toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ШАХТАР - АТАЛАНТА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО - ЛУГАНО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Баварія – Тоттенхем: Коман отримав жахливу травму на рівному місці

09:53 28 Читать на русском
Баварія – Тоттенхем: Коман отримав жахливу травму на рівному місці
Кінгслі Коман знову поза грою / ФК Баварія

Перемога Баварії на Тоттенхемом (3:1) була затьмарена черговою травмою вінгера мюнхенців Кінгслі Комана.

14’ Кінгслі Коман
45’ Томас Мюллєр
64’ Філіппе Коутінью
 
Раян Сессеньон 20’
14’ Кінгслі Коман
20’ Раян Сессеньон
45’ Томас Мюллєр
64’ Філіппе Коутінью

Баварія обіграла Тоттенхем та завершила груповий турнір Ліги чемпіонів 2019/20, встановивши рекорд турніру. Мюнхенці не лише набрали максимальну кількість очок, а й фінішували у групі з рекордною за всю історію ЛЧ різницею м'ячів (+19).

Баварія – Тоттенхем – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Поганою новиною для Баварії стала моторошна травма Кінгслі Комана, який відкрив рахунок у матчі. Ще більше прикро, що це сталося на рівному місці. На 27-й хвилині гри француз намагався наздогнати м'яч, але його коліно в буквальному сенсі вивернулося в інший бік.

Медики діагностували у гравця розрив капсули лівого коліна, інформує офіційний сайт Баварії. Термін відновлення вінгера наразі невідомий.

Раніше 23-річний Коман заявляв, що готовий завершити кар'єру через постійні травми.

Баварія – Тоттенхем: потужний футбол мюнхенців, черговий провал Моурінью в топ-матчі та розквіт Коутінью

blog_ava
"Ми прості хлопці, серед нас немає зірок", – Гомес згадав переломний момент для Аталанти у груповому етапі ЛЧ
07:30
1752
Теги
Кінгслі Коман Кінгслі Коман Баварія Баварія Ліга чемпіонів Відеоновини Баварія - Тоттенхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
56
хв
Динамо
19:55
Лугано
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук