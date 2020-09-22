Баварія – Севілья: УЄФА презентував для Суперкубка унікальний м'яч з дитячими малюнками
21:33 - Читать на русском
На честь Суперкубка УЄФА був розроблений м'яч зі зворушливим дизайном.
Баварія та Севілья розіграють трофей Суперкубка УЄФА за допомогою унікального м'яча.
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"Круглий" прикрасили дитячими малюнками, на яких малеча зображала відповідь на питання: "Що для Тебе означає футбол?". У розробці дизайну взяли участь 18 дітей з 9-ти країн.
Нагадаємо, поєдинок Суперкубка УЄФА Баварія – Севілья відбудеться 24 вересня у Будапешті, стартовий свисток пролунає о 22:00.
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