На честь Суперкубка УЄФА був розроблений м'яч зі зворушливим дизайном.

Баварія та Севілья розіграють трофей Суперкубка УЄФА за допомогою унікального м'яча.

Баварія – Севілья: визначилася бригада арбітрів на Суперкубок УЄФА-2020

"Круглий" прикрасили дитячими малюнками, на яких малеча зображала відповідь на питання: "Що для Тебе означає футбол?". У розробці дизайну взяли участь 18 дітей з 9-ти країн.

Нагадаємо, поєдинок Суперкубка УЄФА Баварія – Севілья відбудеться 24 вересня у Будапешті, стартовий свисток пролунає о 22:00.

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