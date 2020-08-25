Баварія – Севілья: Суперкубок УЄФА-2020 відбудеться з глядачами

УЄФА дозволив провести матч Баварія – Севілья при частково заповнених трибунах, повідомляє AS.

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Лише 30% місць на стадіоні будуть заповнені, відповідно до санітарних норм та рекомендацій. УЄФА по цьому матчу хоче вивчити реакцію та поведінку людей, щоб у майбутньому поступово повертати вболівальників на трибуни. Всі інші вересневі матчі під егідою УЄФА надалі будуть проводитись без глядачів, в тому числі і поєдинки Ліги націй.

Нагадаємо, у матчі за Суперкубок УЄФА-2020 зіграють німецька Баварія та іспанська Севілья – переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи відповідно. Матч відбудеться в Будапешті на Пушкаш Арені 24 вересня, початок о 22:00 за Києвом.

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