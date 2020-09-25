"Ми побачили, наскільки важливим є для Баварії Нойер. У нас було два чудових шанси вийти вперед, але він врятував мюнхенців.

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Потім ми подали дурний кутовий, і вони забили. Проте ми можемо пишатися тим, як зіграли проти найкращої команди Європи, і відчуваємо себе добре підготовленими до сезону ліги", – цитує Ракітіча офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у матчі за Суперкубок УЄФА Севілья вийшла вперед вже на 13-й хвилині, однак ще до перерви пропустила. Доля матчу вирішилась у додатковий час – влучний постріл Хаві Мартінеса приніс Баварії другий в історії трофей.

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