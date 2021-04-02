Маурісіо Почеттіно отримав головний біль напередодні надважливих поєдинків – один з лідерів команди вимушено пропустить кілька матчів.

Італійський півзахисник "червоно-синіх" Марко Верратті здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє клубний Твіттер ПСЖ.

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28-річний хавбек вже відправлений на самоізоляцію і пропустить найближчі матчі парижан в чемпіонаті і Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, вже завтра, 3 квітня, ПСЖ вдома прийматиме Лілль, з яким ділить першу сходинку у Лізі 1. А найближчої середи, 7 квітня, підопічні Маурісіо Почеттіно в гостях зіграють з Баварією у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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