Маурісіо Почеттіно визначився з обоймою футболістів, які вирушили в Мюнхен на поєдинок проти чинного переможця Ліги чемпіонів.

Аргентинський тренер взяв до Німеччини 23 гравців – серед них лідери атаки Неймар, Мбаппе та Ді Марія. Натомість через різні причини відсутні низка важливих виконавців – Верратті, Паредес, Бернат, Флоренці, Ікарді та Курзава, інформує офіційний сайт французького клубу.

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Нагадаємо, серйозна втрата є і в Баварії. Через травму не зіграє найкращий бомбардир мюнхенців Роберт Лєвандовскі, який пропустить обидва поєдинки проти команди Почеттіно.

Матч Баварія – ПСЖ стартує 7 квітня о 22:00 за Києвом. Зазначимо, що ці команди грали у фіналі ЛЧ 2019/20 – точний удар Кінгслі Комана приніс мюнхенцям перемогу в турнірі.

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