Серж Гнабрі підхопив коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.

Флік посварився з керівництвом Баварії через Боатенга

У вівторок вінгер здав позитивний тест на сумнозвісний COVID-19. Стан здоров'я німця задовільний. Нині він перебуває на самоізоляції вдома. Раніше Баварія втратила через травми Дугласа Косту, Лєвандовскі, Мартінеса, Толіссо, а також двох резервістів – Гофманна та Тільмана.

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Нагадаємо, що матч Баварія – ПСЖ відбудеться у середу, 7 квітня. Початок поєдинку о 22:00. Матч-відповідь – 13 квітня.

Баварія – ПСЖ: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів