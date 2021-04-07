Баварія – ПСЖ: мюнхенці втратили ще одну зірку перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів
Напередодні першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти французького Парі Сен-Жермен тренерський штаб мюнхенської Баварії має неабиякі кадрові проблеми.
Серж Гнабрі підхопив коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.
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У вівторок вінгер здав позитивний тест на сумнозвісний COVID-19. Стан здоров'я німця задовільний. Нині він перебуває на самоізоляції вдома. Раніше Баварія втратила через травми Дугласа Косту, Лєвандовскі, Мартінеса, Толіссо, а також двох резервістів – Гофманна та Тільмана.
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Нагадаємо, що матч Баварія – ПСЖ відбудеться у середу, 7 квітня. Початок поєдинку о 22:00. Матч-відповідь – 13 квітня.