"Це правда, ПСЖ бореться за титул. Думаю, в останній грі проти Марселя ми стали кращими, команда стала сильнішою завдяки цим перемогам. Спробуємо зробити все вдало і докладемо всіх зусиль, щоб спробувати змінити ситуацію в матчі з Баварією та пройти в ЛЧ далі. Це мета кожного.

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У такій ситуації важлива підготовка до гри. У Мюнхені зіграємо дуже напружений, дуже тяжкий матч. Таким був і перший поєдинок. Все вирішать дрібниці, бо на їхньому стадіоні перемогти дуже важко. Якщо ми все зробимо правильно, зможемо змінити ситуацію. Хочемо продовжити наш шлях у Лізі чемпіонів. І це те, що ми збираємося зробити", – цитує Мессі сайт ПСЖ.

Нагадаємо, перша дуель французів проти німців завершилась мінімальною поразкою ПСЖ (0:1). Матч-відповідь відбудеться вже завтра, 8 березня, на Альянц-Арені.

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