"Повторення фіналу ЛЧ 2019/20? Не знаю, як для суперника, але ми не думаємо про це. Завтра буде зовсім інша гра, у ПСЖ новий тренер, але обидві команди хочуть пройти далі. У них сильний кіпер, сильний захист і, звісно, якісний напад. Ми повинні врахувати це.

Баварія – ПСЖ: прогноз і де дивитися мегабитву Ліги чемпіонів

У нас є втрата – Марк Рока отримав пошкодження і не зіграє завтра. Ймовірно, не буде і Сержа Гнабрі, в якого болить горло. Побачимо, в якій формі будуть футболісти. Остаточне рішення щодо складу буде завтра. Але можу сказати, що наявність такого воротаря, як Нойєр, дає нам перевагу.

Дуже важливо захопити контроль над м'ячем, а після втрати якомога швидше відбирати його. Баварія повинна бути рішучішою, ніж у грі проти Лейпцига", – цитує Фліка офіційний сайт Баварії.

Матч Баварія – ПСЖ стартує 7 квітня о 22:00 за Києвом.

Ліверпуль і Ювентус прощаються з титулом, провал Атлетіко, ПСЖ та Челсі, расизм в Іспанії, шедевр у Римі – огляд вікенду