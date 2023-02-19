Німецький гранд в своєму твіттері опублікував відео, на якому Мане виходить вперше на тренування разом з командою. Повернення вінгера дає надію Нагельсманну, що він зможе зіграти у матчі-відповіді проти парижан.

"Вони знущаються?" – Нагельсманн після поразки Баварії намагався прорватися у кімнату арбітрів

"Відчуття просто фантастичні", – поділився враженнями вінгер Баварії.

Садьйо Мане отримав травму в матчі проти Вердера у листопаді. 30-річний гравець пропустив чемпіонат світу, а також зустріч проти ПСЖ в рамках 1/8 Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що матч-відповідь Баварії проти парижан запланована на 8 березня.

"У Борусії про Ярмоленка не згадували": як син знаменитої легкоатлетки покинув Шахтар і будує кар'єру в Бундеслізі