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Баварія – Олімпіакос – 2:0 – відео голів та огляд матчу

6 листопада 23:14 104 Читать на русском
Баварія – Олімпіакос – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Баварія – Олімпіакос – 2:0 / Фото з відкритих джерел

Мюнхенська Баварія здобула домашню перемогу у матчі 4-го туру Ліги Європи проти Олімпіакоса. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Олімпіакос на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 4-й тур

Група B

Баварія – Олімпіакос – 2:0

Голи: Лєвандовскі, 69, Перішіч, 89

Фаворит групи – мюнхенська Баварія – не без проблем перемогла грецький Олімпіакос. Весь перший тайм гості відчайдушно оборонялись і намагались стримати "німецьку машину". Однак по перерві потужні ряди захисту греків дали слабину і спочатку Роберт Лєвандовскі, а під кінець матчу Іван Перішіч забезпечили німецькій команді перемогу.

Звитяга дозволила Баварії закріпитись на вершині турнірної таблиці та гарантувала їй вихід у плей-офф турніру. Олімпіакос залишився на останній сходинці з одним заліковим балом.

Ліга чемпіонів: Ювентус вирвав перемогу у Москві, Баварія не залишила шансів Олімпіакосу та вийшла в плей-офф

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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