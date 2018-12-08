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Баварія – Нюрнберг: пряма трансляція

15:30 21 Читать на русском
Баварія – Нюрнберг: пряма трансляція
Баварія – Нюрнберг: пряма трансляція

У матчі 14-го туру німецької Бундесліги Баварія на власному полі приймає Нюрнберг. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 14-го туру чемпіонату Іспанії Баварія – Нюрнберг розпочнеться о 16:30 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Німеччина14 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Баварія - Нюрнберг: Субота 08 грудня 2018

Баварія
до матчу
18
хв
Нюрнберг
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Баварія Баварія Нюрнберг Нюрнберг Німеччина Баварія - Нюрнберг
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