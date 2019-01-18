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Баварія – найстарша команда Бундесліги, РБ Лейпциг – наймолодша

11:25 152 Читать на русском
Баварія – найстарша команда Бундесліги, РБ Лейпциг – наймолодша
Баварія – найстарша команда БЛ

Дослідження середнього віку команд Бундесліги показало прогнозовані результати.

Видання Sky на основі даних Opta склало рейтинг команд Бундесліги за середнім віком футболістів на цей момент.

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Наймолодшою командою німецької першості є РБ Лейпциг – 24 роки, 1 місяць, 14 днів. На другому місці Нюрнберг, а замикає трійку Майнц, в активі якого 3 найбільш юні склади в матчах цього сезону Бундесліги.

Лідер першості дортмундська Борусія зі своїми талановитими тінейджерами (Санчо, Загаду, Бруун Ларсен, Хакімі) лише на 6 місці – 25 років, 6 місяців, 23 дні.

Чинний чемпіон Німеччини Баварія взагалі замикає рейтинг, маючи найбільш віковий склад – 27 років, 9 місяців, 13 днів. У цьому сезоні "ротен" виставили 5 найстарших складів на поєдинки Бундесліги.

Нічого дивного – всі знають, що мюнхенці потребують оновлення складу. Влітку це відбудеться: клуб попрощається з ветеранами Роббеном, Рібері та Рафіньєю, а також підпише молодих виконавців.

Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не варто

Суперник Шахтаря Айнтрахт на другому місці знизу біля Баварії – 26 років, 11 місяців, 10 днів.

Теги
РБ Лейпциг РБ Лейпциг Баварія Баварія Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Майнц Майнц Німеччина
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