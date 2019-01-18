Баварія – найстарша команда Бундесліги, РБ Лейпциг – наймолодша

Дослідження середнього віку команд Бундесліги показало прогнозовані результати.
Видання Sky на основі даних Opta склало рейтинг команд Бундесліги за середнім віком футболістів на цей момент.
БД замахнулася на титул, топ-бомбардир готується до України, а Коно – втратив довіру. Підсумки першого кола Бундесліги
Наймолодшою командою німецької першості є РБ Лейпциг – 24 роки, 1 місяць, 14 днів. На другому місці Нюрнберг, а замикає трійку Майнц, в активі якого 3 найбільш юні склади в матчах цього сезону Бундесліги.
Лідер першості дортмундська Борусія зі своїми талановитими тінейджерами (Санчо, Загаду, Бруун Ларсен, Хакімі) лише на 6 місці – 25 років, 6 місяців, 23 дні.
Чинний чемпіон Німеччини Баварія взагалі замикає рейтинг, маючи найбільш віковий склад – 27 років, 9 місяців, 13 днів. У цьому сезоні "ротен" виставили 5 найстарших складів на поєдинки Бундесліги.
Нічого дивного – всі знають, що мюнхенці потребують оновлення складу. Влітку це відбудеться: клуб попрощається з ветеранами Роббеном, Рібері та Рафіньєю, а також підпише молодих виконавців.
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Суперник Шахтаря Айнтрахт на другому місці знизу біля Баварії – 26 років, 11 місяців, 10 днів.