Баварія – найстарша команда Бундесліги, РБ Лейпциг – наймолодша

Дослідження середнього віку команд Бундесліги показало прогнозовані результати.

Видання Sky на основі даних Opta склало рейтинг команд Бундесліги за середнім віком футболістів на цей момент.

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Наймолодшою командою німецької першості є РБ Лейпциг – 24 роки, 1 місяць, 14 днів. На другому місці Нюрнберг, а замикає трійку Майнц, в активі якого 3 найбільш юні склади в матчах цього сезону Бундесліги.

Лідер першості дортмундська Борусія зі своїми талановитими тінейджерами (Санчо, Загаду, Бруун Ларсен, Хакімі) лише на 6 місці – 25 років, 6 місяців, 23 дні.

Чинний чемпіон Німеччини Баварія взагалі замикає рейтинг, маючи найбільш віковий склад – 27 років, 9 місяців, 13 днів. У цьому сезоні "ротен" виставили 5 найстарших складів на поєдинки Бундесліги.

Нічого дивного – всі знають, що мюнхенці потребують оновлення складу. Влітку це відбудеться: клуб попрощається з ветеранами Роббеном, Рібері та Рафіньєю, а також підпише молодих виконавців.

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Суперник Шахтаря Айнтрахт на другому місці знизу біля Баварії – 26 років, 11 місяців, 10 днів.