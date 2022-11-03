Баварія – Ліверпуль – найімовірніша пара у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Статистичний портал MisterChip змоделював жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
MisterChip підрахував, що шанси Баварії зустрітись з Ліверпулем дорівнюють 39,861%.
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Досить високі шанси отримати наступні пари: Наполі – РБ Лейпциг (21,414%), Наполі – Борусія Д (22,265%), Наполі – Айнтрахт (22,265%).
Вірогідність потрапляння Реала на Ліверпуль дорівнює 20,614%, а Манчестер Сіті – на ПСЖ дорівнює 14,190%.
Натомість професор прикладної математики з Парижа Жюльєн Гійон моделював розіграш 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сотні тисяч разів та виявив закономірності. Як повідомляє L'Équipe, Гійон підрахував, що шанси ПСЖ зустрітися з Баварією дорівнюють 19,46%.
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