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Баварія – Ліверпуль: Коман ризикує пропустити матч

09:55 209 Читать на русском
Баварія – Ліверпуль: Коман ризикує пропустити матч
Коман отримав пошкодження / reuters

Французький форвард мюнхенців не зміг дограти матч проти Герти у Бундеслізі.

На екваторі другого тайму поєдинку 23-го туру Бундесліги між Баварією та Гертою (1:0) Кінгслі відчув дискомфорт у задній поверхні стегна та був змушений покинути поле, не догравши матч. Коман зіграв лише 9 хвилин, адже з'явився на полі на 58-й хвилині зустрічі, замінивши Франка Рібері.

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За результатами медобстеження виявилося, що у 22-річного гравця надрив задньої поверхні лівого стегна, повідомляє Kicker. Це пошкодження може завадити Коману зіграти у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля, який зіграють 13 березня у Мюнхені. За прогнозами лікарів травма залишила француза поза футболом щонайменше на два-три тижні.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Баварія на виїзді у важкому матчі зіграла в "суху" нічию з Ліверпулем.

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Німеччина23 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Баварія - Герта: Субота 23 лютого 2019

Баварія
Матч завершено
1 : 0
Герта
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Баварія Баварія Ліга чемпіонів Баварія - Герта Баварія - Ліверпуль Кінгслі Коман Кінгслі Коман
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