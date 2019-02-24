Баварія – Ліверпуль: Коман ризикує пропустити матч

Французький форвард мюнхенців не зміг дограти матч проти Герти у Бундеслізі.

На екваторі другого тайму поєдинку 23-го туру Бундесліги між Баварією та Гертою (1:0) Кінгслі відчув дискомфорт у задній поверхні стегна та був змушений покинути поле, не догравши матч. Коман зіграв лише 9 хвилин, адже з'явився на полі на 58-й хвилині зустрічі, замінивши Франка Рібері.

ПСЖ та Баварія позмагаються з Інтером за Ракітіча

За результатами медобстеження виявилося, що у 22-річного гравця надрив задньої поверхні лівого стегна, повідомляє Kicker. Це пошкодження може завадити Коману зіграти у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля, який зіграють 13 березня у Мюнхені. За прогнозами лікарів травма залишила француза поза футболом щонайменше на два-три тижні.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Баварія на виїзді у важкому матчі зіграла в "суху" нічию з Ліверпулем.

Класика Манчестер Юнайтед і Ліверпуля, Зінченко може знову покарати Саррі, Севільська вендета: топ-5 матчів євровікенду