Баварія – Ліверпуль: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Баварія приймає Ліверпуль в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Баварія – Ліверпуль

13 березня, 22:00, Мюнхен, "Альянц Арена"

Головний арбітр: Даніеле Орсато (Італія)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Перший матч між цими командами виявився настільки закритим, що його найкращими футболістами стали центрхави Джордан Хендерсон та Хаві Мартінес. Характер тієї зустрічі визначила Баварія, яка зіграла в дуже обережний футбол на утримання результату, але Ліверпуль все одно міг здобути перемогу – підвела реалізація. Так, мерсисайдці з 15-ти ударів по воротах 10 провели з меж штрафного, але лише два влучили у площину. Юрген Клопп був дуже засмучений цим фактом, але загальна форма колективів на той день давала підстави вважати фаворитом поєдинку в Мюнхені саме Ліверпуль.

Баварія – Ліверпуль: прогноз на матч Ліги чемпіонів

За місяць ситуація істотно змінилася. Баварія набрала хід та повернула собі лідерство у чемпіонаті, виявивши просто інфернальну потужність в атаці – так, у трьох останніх поєдинках підопічні Ніко Ковача забили 12 голів, 11 з яких дісталося міцним Вольфсбургу (6:0) та Борусії М (1:5). Сумнівів щодо того, хто візьме німецьку "срібну салатницю" наприкінці сезону, практично не залишилось, а єдиною ігровою проблемою мюнхенців залишається реалізація Роберта Лєвандовскі. Втім, в двох крайніх матчах він забив чотири голи, ставши найбільш результативним бомардиром-легіонером в історії Бундесліги.

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У Ліверпуля ситуація більш тривожна. Поки що мерсисайдці тримаються на відстані одного очка від Манчестер Сіті та продовжують громити суперників на "Енфілді" (9 голів в двох поєдинках). Омріяному чемпіонству підрізали крила матчі проти знекровленого Манчестер Юнайтед та Евертона, де команда розписала нульові нічиї. Перед грою на "Альянц Арені" це особливо насторожує: по-перше, "червоні" не можуть перемогти чи хоча б забити у топ-матчі, а по-друге – на виїзді у 2019 році вони переграти лише скромний Брайтон (0:1). Нейтральні вболівальники все частіше іменують клуб Юргена Клоппа "Неверпулем", натякаючи на те, що він ніколи не виграє трофей. У Мюнхені необхідно доводити протилежне.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Баварія за всю історію лише одного разу перемогла Ліверпуль. У восьми матчах мерсисайдці здобули дві перемоги та п'ять разів зіграли внічию, а єдина перемога мюнхенців була зафіксована аж у 1972 році.

2. Загальний рахунок протистояння – 7:9 на користь Ліверпуля.

3. Юрген Клопп в якості тренерів Майнца та Борусії провів 23 матчі проти Баварії, вигравши лише дев'ять з них та чотири разу зігравши внічию. Чотири перемоги та одна нічия були здобуті у Мюнхені.

4. Баварія виграла чотири останніх домашніх поєдинки проти англійських команд, в той час як Ліверпуль програв крайні чотири виїзних.

5. В останніх семи матчах на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Баварія забила 31 гол.

6. "Баварія" 23 рази здобувала нічию на виїзді в першому поєдинку двоматчевого єврокубкового протистояння і лише двічі не брала верх за сумою двох зустрічей. Виключенням стали Ліверпуль (1981 рік) та Мілан (2007).

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Кадрова ситуація

Головною втратою Баварії перед матчем проти Ліверпуля є найкращий асистент Бундесліги – Йозуа Кімміх перебрав жовтих карток. Крім того, досі не відбув дискваліфікацію Томас Мюллер, який останнім часом виглядав дуже потужно. Через пошкодження точно не зіграють Ар'єн Роббен та Корентен Толіссо, а участь Кінгслі Комана та Давіда Алаби залишається під питанням – обидва тільки нещодавно повернулися у загальну группу. За словами Ніко Ковача, австрієць готовий вийти з перших хвилин, а ось по французу рішення приймуть перед матчем.

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У Ліверпуля критичних проблем зі складом немає. Найбільшою втратою є травмований Набі Кейта, а крім нього через пошкодження не зможуть зіграти лише Джо Гомес та Алекс Окслейд-Чемберлейн. Щоправда, існують сумніви щодо Трента Александра-Арнольда, якого через біль у спині зняли наприкінці матчу проти Бернлі. Журналіст The Times Пол Джойс повідомив, що захисник оптимістично налаштований і готовий вийти на поле, але навряд чи одного бажання Трента буде достатньо для рішення Юргена Клоппа. Натомість, після дискваліфікації у центр оборони повернувся Вірджіл Ван Дейк.

Орієнтовні склади на матч Баварія – Ліверпуль

Баварія: Нойер – Рафінья, Зюле, Хуммельс, Алаба – Хаві Мартінес, Алькантара, Хамес – Гнабрі, Левандовскі, Рібері

Ліверпуль: Аліссон – Мілнер, Ван Дейк, Матіп, Робертсон – Фабіньо, Хендерсон, Вейналдум – Мане, Фірміно, Салах

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Ймовірно, матч розпочнеться в нервовій та обережній манері, адже кожен пропущений м'яч ризикує стати вирішальним. Втім, по ходу зустрічі команди повинні розігнатися та подарувати той футбол, який всі так довго очікували – після жеребкування вважалося, що саме це протистояння буде найбільш ефектним. Точно можна сподіватися на голи: мюнхенці останнім часом неймовірно потужно виглядають в атаці, але на "Енфілді" лише марнотратство мерсисайдців не призвело до розгрому.

Ван Дейк: З Баварією буде складно, Ліверпулю потрібно діяти краще

Обидві команди неймовірно потужні попереду й мають при цьому достатньо вразливостей позаду, тож робити прогноз щодо переможця практично нереально. Номінальним фаворитом виглядає Баварія, за яку грають фактор рідного поля та непереконлива фома Ліверпуля на виїзді – втім, це дуже суб'єктивні аргументи. На папері Мюнхен знаходиться ближче до чвертьфіналу, але все вирішить матч.