"Ми продемонстрували хороший футбол і в Лізі чемпіонів, і в Бундеслізі. І наше завдання – продовжувати в тому ж ключі.

Баварія – Лаціо: Індзагі-молодший озвучив головне завдання римлян

Ми збираємося перемогти Лаціо і у матчі-відповіді. Команда зараз явно на ходу, і потрібно не збавляти обертів, особливо з огляду на те, що ми будемо грати вдома. Перемога допоможе нам ще більше підвищити впевненість у власних силах.

Мануель Нойєр трохи застудився, а в Кінгслі Комана – невелике м'язове ушкодження. Подивимося, як обидва почуватимуться завтра, але ми сподіваємося, що вони зможуть вийти на поле", – цитує німецького фахівця офіційний сайт УЄФА.

До слова, поєдинок Баварія – Лаціо відбудеться у середу, 17 березня. Перший матч завершився розгромною перемогою мюнхенців (4:1).

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