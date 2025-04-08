Перед протистоянням Інтера і Баварії в Італії відкрилася дискусія з приводу Франческо Ачербі, найкращого місцевого персонального захисника на цей час. Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті не викликає його в команду, і деякі журналісти почали публічно запитувати у тренера, чому.

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Ачербі "закрив" у цьому сезоні не тільки найкращого бомбардира Серії А Ретегі, форварда Наполі Лукаку, а й Ерлінга Холанда. Як написала Gazzetta dello Sport, Франческо спочатку "стирає" своїх візаві на полі, а потім публікує їхні фото у своєму Instagram – у вигляді колекції "скальпів".

Однак навряд чи Ачербі може додати фотографію в Instagram із зображенням Харрі Кейна. У англійця був гольовий шанс у першому таймі, а після перерви він і зовсім відзначився асистом. Так, помилковий пас назад у виконанні Павара поблизу власного штрафного майданчика призвів до того, що Олісе вивів Кейна на ударну позицію, але Харрі влучив у штангу.

Ближче до перерви Баварія зменшила оберти, а Інтер, навпаки, натиснув. Наслідком цього став гол Лаутаро Мартінеса, який зобов'язаний цим Тюраму. Саме француз п'ятою в один дотик зробив м'яке скидання для аргентинця, після якої гріх було не забити.

Після перерви той самий Ачербі подарував для Геррейро (він у цій зустрічі зіграв на позиції травмованого Мусіали) шанс, але португалець з-за меж штрафного пробив над поперечиною.

Мюнхенці зрівняли рахунок тільки після виходу Томаса Мюллєра, який якраз перед цією грою оголосив про те, що залишить Баварію наприкінці сезону. "Шукач простору" уникнув офсайду і в дотик замкнув передачу від Кейна, який несподівано залишився абсолютно один на краю штрафного майданчика.

Однак цей гол лише розохотив Інтер – і в атаці у відповідь "нерадзуррі" забили переможний м'яч. Це зробив гравець, який також вийшов на заміну одночасно з Мюллєром на 74-й хвилині. Він замкнув простріл Карлоса Аугусто з лівого флангу в позиційній атаці. Баварія вибудувала дуже високу лінію оборони, але провалилася.

Матч-відповідь у Мілані відбудеться 16 квітня.