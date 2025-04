Протистояння Баварії та Інтера у Лізі чемпіонів вже можна назвати класичним. Команди провели вже сім матчів, чотири з яких виграли мюнхенці, а два – міланці. Головна звитяга "нерадзуррі" трапилась у сезоні 2009/10, коли італійці били "рекордмайстера" у мадридському фіналі. Усі футболісти з того поєдинку вже завершили кар'єри чи дограють у ноунеймах, а от Томас Мюллер продовжує виступи за німецького чемпіона.

Баварія ризикує залишитися без ще однієї зірки перед матчем з Інтером у Лізі чемпіонів – є й хороші новини

Тоді нападнику було всього 20 років. Він проводив свій другий сезон за Баварію (і перший проривний) – а у 2025-му він проводить останній, причому конкретно сьогодні Томас може вийти в основі. Причиною стала травма Мусіали.

Якби ж це була єдина проблема Баварії. По-перше, у лазарет потрапили ще й Нойєр, Коман, Упамекано, Девіс і Павловіч. По-друге, сам футбол мюнхенців під керівництвом Венсана Компані виглядає вкрай неоднозначним.

Vincent Kompany is the highest paid coach in the Bundesliga. He earns a monthly gross salary of €750,000 a month, reports @lequipe . pic.twitter.com/XryE73lQeQ

З одного боку, мюнхенці інфернально сильні. Вони лідирують за інтенсивністю та ефективністю пресингу, виконавши аж 122 високих акти тиску на чужій третині, а в середньому за гру команда припускається лишень 13 втрат м'яча. При цьому Баварія багато забиває – один лише Кейн має 10 голів і 2 асисти в 11 матчах нинішньої ЛЧ, а у всіх турнірах Харрі провів 34 голи й 12 гольових передач.

Підопічні Венсана Компані тримаються на вершині Бундесліги з 6-очковим відставанням. Круто? Авжеж, от тільки нинішня Баварія не зуміла пробитись у топ-8 команд основного етапу ЛЧ й ледь не дійшла до овертаймів з Селтіком, а у чемпіонаті два тижні тому сталася поразка від Бохума – представника зони вильоту. 2:3, причому на Альянц Арені.

14'—Bayern 1-0 Bochum

28'—Bayern 2-0 Bochum

31'—Bayern 2-1 Bochum

42'—Palhinha sent off

51'—Bayern 2-2 Bochum

71'—Bayern 2-3 Bochum



Bayern lose only their second Bundesliga game of the season...and it comes against a Bochum side currently in the relegation playoffs pic.twitter.com/Ri3sCPoD3z