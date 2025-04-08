Протистояння Баварії та Інтера у Лізі чемпіонів вже можна назвати класичним. Команди провели вже сім матчів, чотири з яких виграли мюнхенці, а два – міланці. Головна звитяга "нерадзуррі" трапилась у сезоні 2009/10, коли італійці били "рекордмайстера" у мадридському фіналі. Усі футболісти з того поєдинку вже завершили кар'єри чи дограють у ноунеймах, а от Томас Мюллер продовжує виступи за німецького чемпіона.

Баварія ризикує залишитися без ще однієї зірки перед матчем з Інтером у Лізі чемпіонів – є й хороші новини

El primer partido del tour de despedida de Thomas Müller, será vs Inter Milan, el rival de la primera gran derrota en su carrera.

Todo es cíclico, siempre hay revancha pic.twitter.com/vnJ0ptWoTC — HugoDerBayern (@hugoderbayern) April 5, 2025

Тоді нападнику було всього 20 років. Він проводив свій другий сезон за Баварію (і перший проривний) – а у 2025-му він проводить останній, причому конкретно сьогодні Томас може вийти в основі. Причиною стала травма Мусіали.

Якби ж це була єдина проблема Баварії. По-перше, у лазарет потрапили ще й Нойєр, Коман, Упамекано, Девіс і Павловіч. По-друге, сам футбол мюнхенців під керівництвом Венсана Компані виглядає вкрай неоднозначним.

Vincent Kompany is the highest paid coach in the Bundesliga. He earns a monthly gross salary of €750,000 a month, reports @lequipe. pic.twitter.com/XryE73lQeQ — EuroFoot (@eurofootcom) March 28, 2025

З одного боку, мюнхенці інфернально сильні. Вони лідирують за інтенсивністю та ефективністю пресингу, виконавши аж 122 високих акти тиску на чужій третині, а в середньому за гру команда припускається лишень 13 втрат м'яча. При цьому Баварія багато забиває – один лише Кейн має 10 голів і 2 асисти в 11 матчах нинішньої ЛЧ, а у всіх турнірах Харрі провів 34 голи й 12 гольових передач.

Підопічні Венсана Компані тримаються на вершині Бундесліги з 6-очковим відставанням. Круто? Авжеж, от тільки нинішня Баварія не зуміла пробитись у топ-8 команд основного етапу ЛЧ й ледь не дійшла до овертаймів з Селтіком, а у чемпіонаті два тижні тому сталася поразка від Бохума – представника зони вильоту. 2:3, причому на Альянц Арені.

14'—Bayern 1-0 Bochum

28'—Bayern 2-0 Bochum

31'—Bayern 2-1 Bochum

42'—Palhinha sent off

51'—Bayern 2-2 Bochum

71'—Bayern 2-3 Bochum



Bayern lose only their second Bundesliga game of the season...and it comes against a Bochum side currently in the relegation playoffs pic.twitter.com/Ri3sCPoD3z — B/R Football (@brfootball) March 8, 2025

Мюнхенці поступались Астон Віллі й отримали 0:3 від Феєноорда, ділили очки з Уніоном і навіть проти Шахтаря змушені були відігруватись. Разом з тим, ця Баварія тактично знищила Баєр у 1/8 фіналу ЛЧ (3:0, 2:0). Один із аналітиків дотепно резюмував: Компані отримав "п'ятірку" за підготовку до суперника, і Хабі Алонсо отримав "п'ятірку" – але є нюанс.

Чи здатна настільки нестабільна команда прибити Інтер, враховуючи надзвичайно сильну оборону суперника? Підопічні Сімоне Індзагі лідирують за показником очікуваних пропущених голів – він є найнижчим у цьогорічній ЛЧ. 8 із 10 поєдинків у турнірі "нерадзуррі" провели "на нуль". Востаннє такий темп виводив міланців до фіналу.

Щоправда, у поєдинку з Пармою на вихідних команда пропустила двічі, зігравши внічию й ледь не підпустивши Наполі на мінімальну відстань. Перед цим трапилась нічия з Міланом у Кубку. Взагалі, топ-матчі останнім часом давались Інтеру важко – у 2025 році трапилась мирова з Наполі, поразка від Юве, ще одна нічия з Міланом і фіаско з "россонері" у фіналі Суперкубка.

І все одно колектив виглядає потужно. Особливо вражає форма Лаутаро Мартінеса. У поточному сезоні він став найкращим бомбардиром Інтера в історії ЛЧ. Протистояння з Феєнордом подарувало аргентинцю шостий гол у цьогорічному розіграші – за один сезон у ЛЧ більше забивав тільки Ето'о, який провів вісім м'ячів.

Hans van der Valk/BSR Agency/Getty Images

Інтер залишається непереможним протягом десяти останніх матчів. Чи вдасться продовжити серію, враховуючи травму Дюмфріса? Сьогодні й дізнаємось. Окрім Дензела, міланцям не зможуть допомогти Зєлінскі й Таремі.

Орієнтовні склади на матч Баварія – Інтер

Баварія: Урбіг – Лаймер, Даєр, Кім, Станішіч – Кімміх, Горецка – Олісе, Мллер, Сане – Кейн

Інтер: Зоммер – Павар, Ачербі, Бастоні – Дарміан, Фраттезі, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Тюрам, Мартінес

Прогноз "Футбол 24" – обидва заб'ють

Баварія здається фаворитом протистояння навіть попри втрату Мусіали. Мюнхенці у Лізі чемпіонів не знають домашніх поразок чотири роки, а Інтер останнім часом не вражає в топових поєдинках. Як мінімум, німці не повинні програти – але чи здатні вони перемогти?

Прогнози на шлях у ЛЧ від суперкомп'ютера Opta

Тут ситуація складніша. Все залежатиме від тактичних рішень обох тренерів, а крім того слід враховувати фактор нестабільності "рекордмайстера". Робити прогнози на конкретний результат не станемо, але можемо повірити у гол Інтера – занадто вже вразливою стала оборона Баварії.

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