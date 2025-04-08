Баварія – Інтер: анонс чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Баварія у рамках першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 приймає міланський Інтер. Анонс і прогноз букмекерів читайте на "Футбол 24".
Протистояння Баварії та Інтера у Лізі чемпіонів вже можна назвати класичним. Команди провели вже сім матчів, чотири з яких виграли мюнхенці, а два – міланці. Головна звитяга "нерадзуррі" трапилась у сезоні 2009/10, коли італійці били "рекордмайстера" у мадридському фіналі. Усі футболісти з того поєдинку вже завершили кар'єри чи дограють у ноунеймах, а от Томас Мюллер продовжує виступи за німецького чемпіона.
Баварія ризикує залишитися без ще однієї зірки перед матчем з Інтером у Лізі чемпіонів – є й хороші новини
El primer partido del tour de despedida de Thomas Müller, será vs Inter Milan, el rival de la primera gran derrota en su carrera.— HugoDerBayern (@hugoderbayern) April 5, 2025
Todo es cíclico, siempre hay revancha pic.twitter.com/vnJ0ptWoTC
Тоді нападнику було всього 20 років. Він проводив свій другий сезон за Баварію (і перший проривний) – а у 2025-му він проводить останній, причому конкретно сьогодні Томас може вийти в основі. Причиною стала травма Мусіали.
Якби ж це була єдина проблема Баварії. По-перше, у лазарет потрапили ще й Нойєр, Коман, Упамекано, Девіс і Павловіч. По-друге, сам футбол мюнхенців під керівництвом Венсана Компані виглядає вкрай неоднозначним.
Vincent Kompany is the highest paid coach in the Bundesliga. He earns a monthly gross salary of €750,000 a month, reports @lequipe. pic.twitter.com/XryE73lQeQ— EuroFoot (@eurofootcom) March 28, 2025
З одного боку, мюнхенці інфернально сильні. Вони лідирують за інтенсивністю та ефективністю пресингу, виконавши аж 122 високих акти тиску на чужій третині, а в середньому за гру команда припускається лишень 13 втрат м'яча. При цьому Баварія багато забиває – один лише Кейн має 10 голів і 2 асисти в 11 матчах нинішньої ЛЧ, а у всіх турнірах Харрі провів 34 голи й 12 гольових передач.
Підопічні Венсана Компані тримаються на вершині Бундесліги з 6-очковим відставанням. Круто? Авжеж, от тільки нинішня Баварія не зуміла пробитись у топ-8 команд основного етапу ЛЧ й ледь не дійшла до овертаймів з Селтіком, а у чемпіонаті два тижні тому сталася поразка від Бохума – представника зони вильоту. 2:3, причому на Альянц Арені.
14'—Bayern 1-0 Bochum— B/R Football (@brfootball) March 8, 2025
28'—Bayern 2-0 Bochum
31'—Bayern 2-1 Bochum
42'—Palhinha sent off
51'—Bayern 2-2 Bochum
71'—Bayern 2-3 Bochum
Bayern lose only their second Bundesliga game of the season...and it comes against a Bochum side currently in the relegation playoffs pic.twitter.com/Ri3sCPoD3z
Мюнхенці поступались Астон Віллі й отримали 0:3 від Феєноорда, ділили очки з Уніоном і навіть проти Шахтаря змушені були відігруватись. Разом з тим, ця Баварія тактично знищила Баєр у 1/8 фіналу ЛЧ (3:0, 2:0). Один із аналітиків дотепно резюмував: Компані отримав "п'ятірку" за підготовку до суперника, і Хабі Алонсо отримав "п'ятірку" – але є нюанс.
Чи здатна настільки нестабільна команда прибити Інтер, враховуючи надзвичайно сильну оборону суперника? Підопічні Сімоне Індзагі лідирують за показником очікуваних пропущених голів – він є найнижчим у цьогорічній ЛЧ. 8 із 10 поєдинків у турнірі "нерадзуррі" провели "на нуль". Востаннє такий темп виводив міланців до фіналу.
Щоправда, у поєдинку з Пармою на вихідних команда пропустила двічі, зігравши внічию й ледь не підпустивши Наполі на мінімальну відстань. Перед цим трапилась нічия з Міланом у Кубку. Взагалі, топ-матчі останнім часом давались Інтеру важко – у 2025 році трапилась мирова з Наполі, поразка від Юве, ще одна нічия з Міланом і фіаско з "россонері" у фіналі Суперкубка.
І все одно колектив виглядає потужно. Особливо вражає форма Лаутаро Мартінеса. У поточному сезоні він став найкращим бомбардиром Інтера в історії ЛЧ. Протистояння з Феєнордом подарувало аргентинцю шостий гол у цьогорічному розіграші – за один сезон у ЛЧ більше забивав тільки Ето'о, який провів вісім м'ячів.
Hans van der Valk/BSR Agency/Getty Images
Інтер залишається непереможним протягом десяти останніх матчів. Чи вдасться продовжити серію, враховуючи травму Дюмфріса? Сьогодні й дізнаємось. Окрім Дензела, міланцям не зможуть допомогти Зєлінскі й Таремі.
Орієнтовні склади на матч Баварія – Інтер
Баварія: Урбіг – Лаймер, Даєр, Кім, Станішіч – Кімміх, Горецка – Олісе, Мллер, Сане – Кейн
Інтер: Зоммер – Павар, Ачербі, Бастоні – Дарміан, Фраттезі, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Тюрам, Мартінес
Прогноз "Футбол 24" – обидва заб'ють
Баварія здається фаворитом протистояння навіть попри втрату Мусіали. Мюнхенці у Лізі чемпіонів не знають домашніх поразок чотири роки, а Інтер останнім часом не вражає в топових поєдинках. Як мінімум, німці не повинні програти – але чи здатні вони перемогти?
Прогнози на шлях у ЛЧ від суперкомп'ютера Opta
Тут ситуація складніша. Все залежатиме від тактичних рішень обох тренерів, а крім того слід враховувати фактор нестабільності "рекордмайстера". Робити прогнози на конкретний результат не станемо, але можемо повірити у гол Інтера – занадто вже вразливою стала оборона Баварії.