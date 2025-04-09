Томас Мюллєр оголосив про те, що покине Баварію влітку – перед грою німецька преса присвятила йому більше новин, ніж майбутній грі з Інтером. Компані вважав за краще випустити в стартовому складі на позицію травмованого Мусіали не Мюллєра, а Геррейро – і до середини другого тайму команда Індзагі вела в рахунку завдяки голу зв'язки Тюрам-Лаутаро.

Інтер прибив Баварію після героїчного голу Мюллєра у Лізі чемпіонів – феєрична розв'язка

На 74-й хвилині Компані випустив на заміну Мюллєра, і Томас на радість усьому стадіону зрівняв рахунок із передачі Кейна. Однак спрацювала і заміна Індзагі – за кілька хвилин відзначився Давіде Фраттезі. Він вийшов на поле одночасно з Мюллєром...