Баварія здолала Герту у 30 турі Бундесліги й очолила турнірну таблицю. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24

Мюнхенці буквально знищили суперників (25 проти 2 за ударами), хоч рахунок був усього 2:0. Конвертувати перевагу у забиті м'ячі вдалось аж в останній чверті поєдинку.

Баварія дотиснула Герту та знову стала фаворитом на титул – Кімміх шикарними асистами показав, хто в Мюнхені лідер

Головним героєм став Кімміх, який відзначився двома розкішними асистами на Гнабрі та Комана. Баварія набрала 62 очки й повернулась на 1 місце. Герта з 22 пунктами йде останньою у Бундеслізі.