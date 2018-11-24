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Баварія – Фортуна: пряма трансляція

15:30 23 Читать на русском
Баварія – Фортуна: пряма трансляція
Баварія – Фортуна: пряма трансляція

У матчі 12-го туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія зустрінеться з Фортуною Дюссельдорф. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 12-го туру чемпіонату Німеччини Баварія – Фортуна розпочнеться о 16:30 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

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Німеччина12 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Баварія - Фортуна: Субота 24 листопада 2018

Баварія
до матчу
47
хв
Фортуна
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Фортуна Фортуна Баварія - Фортуна Баварія Баварія Німеччина
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