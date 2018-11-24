Баварія – Фортуна: пряма трансляція

Україна — 15:12 347
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Карпати – Десна: Філіппов забив класний гол у дев'ятку
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"Рамос провалив допінг-тест, але УЄФА це приховав" – чи виправдано Football Leaks атакує Реал, скандал зачіпає і РоналдуІспанія — 13:10 1374
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Вест Хем у Бундеслізі знайшов заміну ЯрмоленкуАнглія — 12:22 698
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Лунін проти Алавеса: "сухі" ворота, нормальні оцінки, активна гра ногами та фейл, яким прогриміли іспанські ЗМІІспанія — 11:38 4010
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