Баварія – Фортуна – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Баварія в матчі 12 туру не змогла обіграти аутсайдера Бундесліги Фортуну. Дивіться відео голів матчу Баварія – Фортуна на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 12-й тур

Баварія – Фортуна Д – 3:3

Голи: Зюле, 17, Мюллер, 20, 58 – Люкебакіо, 44, 78, 90+3

Баварія впевнено розпочала матч, забивши два голи, та миттєво відреагувавши на один пропущений. Однак Фортуна змогла уникнути поразки завдяки дублю Люкебакіо, який став лише 6-м гравцем, якому вдавалося оформити хет-трик у ворота Баварії в Бундеслізі за всю історію.

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Мюнхенці набрали 21 очко та опустилися на 5 місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини. Фортуна з 9 пунктами продовжує знаходитись на передостанньому місці.