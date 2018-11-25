toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
КАРПАТИ - ДЕСНА АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕЙБАР - РЕАЛ МАДРИД

Баварія – Фортуна – 3:3 – відео голів та огляд матчу

07:30 2 Читать на русском
Баварія – Фортуна – 3:3 – відео голів та огляд матчу
Баварія – Фортуна – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Баварія в матчі 12 туру не змогла обіграти аутсайдера Бундесліги Фортуну. Дивіться відео голів матчу Баварія – Фортуна на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 12-й тур

Баварія – Фортуна Д – 3:3

Голи: Зюле, 17, Мюллер, 20, 58 – Люкебакіо, 44, 78, 90+3

Баварія впевнено розпочала матч, забивши два голи, та миттєво відреагувавши на один пропущений. Однак Фортуна змогла уникнути поразки завдяки дублю Люкебакіо, який став лише 6-м гравцем, якому вдавалося оформити хет-трик у ворота Баварії в Бундеслізі за всю історію.

Баварія з аутсайдером і Хоффенхайм перед Шахтарем шокують фанатів: 12-й тур Бундесліги, матчі суботи

Мюнхенці набрали 21 очко та опустилися на 5 місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини. Фортуна з 9 пунктами продовжує знаходитись на передостанньому місці.

Німеччина12 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Баварія - Фортуна: Субота 24 листопада 2018

Баварія
Матч завершено
3 : 3
Фортуна
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Відеоновини Німеччина Баварія - Фортуна Баварія Баварія Фортуна Фортуна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Атлетіко – Барселона: онлайн трансляція матчу Прімери
    Іспанія — 24 лист762 Атлетіко – Барселона: онлайн трансляція матчу Прімери
13
год
:
12
хв
Олімпік
14:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук