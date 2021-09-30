Найкориснішим гравцем Динамо у матчі проти Баварії став захисник Олександр Тимчик, повідомляє Telegram-канал "Рейс Київ – Амстердам".

За свої дії на полі він отримав від InStat 287 балів. У топ-3 "біло-синіх" потрапили також хавбек Олександр Андрієвський (256 балів) і півзахисник Микола Шапаренко (253 бали). Найгіршими серед тих, хто провів на полі увесь матч, стали Сергій Сидорчук (211 балів) та Ілля Забарний (210 балів).

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Нагадаємо, після двох турів ЛЧ Баварія впевнено очолює квартет Е (6 очок), а Динамо з одним пунктом розташувалось третім. Бенфіка йде другою, маючи 4 залікові бали в активі, а Барселона з нулем опинилась на дні.

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