"Буяльський вчора зазнав ушкодження на тренуванні. Він не дотренувався до кінця і зійшов по ходу заняття. Сьогодні він також не тренувався.

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Я так розумію, що його вирішили поберегти для того, щоб не ризикувати якимось певними рецидивами. Тому що у нього були проблеми з привідним м'язом і саме у цьому місці у нього заболіло. Через це ушкодження він не поїхав до Мюнхена і у матчі проти Баварії не зіграє", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, поєдинок між Баварією і Динамо відбудеться у середу, 29 вересня. Початок зустрічі о 22:00.

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