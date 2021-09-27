Баварія – Динамо: Циганик розкрив причини відсутності Буяльського у заявці киян на матч Ліги чемпіонів
Журналіст Ігор Циганик пояснив, чому Мірча Луческу не взяв лідера киян Віталія Буяльського на матч групового етапу найпрестижнішого євротурніру.
"Буяльський вчора зазнав ушкодження на тренуванні. Він не дотренувався до кінця і зійшов по ходу заняття. Сьогодні він також не тренувався.
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Я так розумію, що його вирішили поберегти для того, щоб не ризикувати якимось певними рецидивами. Тому що у нього були проблеми з привідним м'язом і саме у цьому місці у нього заболіло. Через це ушкодження він не поїхав до Мюнхена і у матчі проти Баварії не зіграє", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".
Нагадаємо, поєдинок між Баварією і Динамо відбудеться у середу, 29 вересня. Початок зустрічі о 22:00.
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