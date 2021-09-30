25-річний Сане зробив рахунок 4:0 на 74-й хвилині. Лерой ударом з гострого кута з-за меж штрафного застав Бущана зненацька і став автором красивого забитого м'яча. Який, як з'ясувалося, став випадковим.

Баварія – Динамо – 5:0 – відео голів і огляд матчу

"Я взагалі не бив по воротах, а хотів навісити. Трохи пощастило, що моя техніка у тому епізоді мене підвела. А загалом я відіграв доволі добре, як і вся команда. Баварія відіграла добре і майже нічого не дала створити Динамо", – сказав Сане в ефірі DAZN. До слова, УЄФА визнав саме Лероя найкращим гравцем поєдинку.

Після двох турів Баварія впевнено очолює групу Е, набравши 6 очок. Наступний матч в ЛЧ підопічні Нагельсманна зіграють 20 жовтня проти Бенфіки. Динамо, яке має 1 пункт, тоді ж протистоятиме Барселоні.

Динамо без варіантів програло Баварії в Лізі чемпіонів – розгром від зірок світового класу та мікроскопічний позитив