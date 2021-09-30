"Мені імпонує, що наш тренер завжди хоче грати на нуль. Для команди завжди дуже важливо не лише забивати, а й стабільно грати в обороні на нуль. Ми багато працюємо над цим на тренуваннях.

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Ми спілкуємося з Нагельсманном на одному рівні. Він не розділяє гравців. Він дуже позитивний тренер. На тренуваннях завжди хоче грати з нами. З самого початку в Баварії Нагельсманн намагається впровадити свою філософію. Він завжди все спокійно пояснює. Це добре для команди.

Що робити, щоб команда продовжувала демонструвати хороші результати? Найголовніше, коли у тебе хороші фази, щоб гравці були здорові і було якомога менше травм. Колишні невдачі були пов'язані саме з цим. Потрібно, щоб відновлення проходило добре. Коли у нас є 20 і більше гравців, ми можемо ставити високі цілі і думати про 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У минулих сезонах у нас у плей-офф завжди випадали важливі гравці", – сказав Нойєр на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, після двох турів ЛЧ Баварія впевнено очолює квартет Е (6 очок), а Динамо з одним пунктом розташувалось третім. Бенфіка йде другою, маючи 4 залікові бали в активі, а Барселона з нулем опинилась на дні.

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