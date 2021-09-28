"Безумовно, Баварія – фаворит, вона набрала чемпіонський хід не тільки в Бундеслізі, але й не помітила відому Барселону на старті групового раунду Ліги чемпіонів. Однак я не можу стверджувати, що Динамо приречене.

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Хто міг передбачити, що Шериф переможе ще одного нашого представника у Лізі чемпіонів – Шахтар? Для динамівців це може слугувати прикладом. Тому будемо сподіватися, що підопічні Мірчі Луческу зможуть стрибнути в Мюнхені вище голови і створять сенсацію. Прикро тільки, що завтра не зможе допомогти Віталій Буяльський. Його дуже не вистачатиме, особливо якщо врахувати, що у киян немає забивного центрального нападника", – цитує Тараса Михалика Meta-ratings.

Нагадаємо, поєдинок між Баварією і Динамо відбудеться в середу, 29 вересня. Початок матчу о 22:00. На старті групового етапу Ліги чемпіонів кияни розписали нічию з Бенфікою, тоді як мюнхенці розбили Барселону з рахунком 3:0.

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