Мюнхенський клуб у своєму офіційному Twitter-акаунті запропонував фанатам "вгадати" підсумок матчу. Упродовж короткого відео швидко крутилася "рулетка" рахунків, а вболівальники потім кидали скріни, які їм випали.

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Різноманітність варіантів була великою – від 9:0 до 0:9. Втім, прес-служба Баварії чомусь ретвітнула лише скріни з розгромними перемогами на свою користь. Зокрема, "напророкували" побиття Динамо з рахунками 3:0, 4:1 або 9:5.

Додамо, що справжній поєдинок між командами Нагельсманна і Луческу відбудеться сьогодні, початок о 22:00.

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