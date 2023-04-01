Баварія дуже швидко відкрила рахунок у Дер Классікер. Вже на 13-й хвилині Борусія, яка перед цим матчем лідирувала в Бундеслізі, пропустила курйозний гол.

Баварія – Борусія Д: онлайн-трансляція чемпіонського матчу Бундесліги

Захисник мюнхенців Дайот Упамекано виконував банальний довгий пас зі своєї половини поля. Голкіпер Грегор Кобель, який повернувся у стартовий склад після місячної перерви, припустився жахливого фейлу. Швейцарець хотів вибити м'яч ногою, але лише зачепив його, після чого круглий влетів у сітку. Забитий м'яч записали як автогол Кобеля. У Лоріса Каріуса з'явився гідний послідовник.

Схоже, такий старт деморалізував Борусію, яка дуже швидко пропустила ще двічі. Баварія у дебютному матчі Томаса Тухеля оформила комфортні 3:0 ще до половини першого тайму.