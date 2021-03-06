Норвежця замінили вже на 60-й хвилині зустрічі, а причиною стало пошкодження, якого він зазнав у одному з епізодів із Боатенгом.

Холанд оформив дубль у ворота Баварії за 10 хвилин та наблизився до досягнення Роналду в матчах з мюнхенцями

На світлинах під час матчу можна помітити рану, з якої сочиться кров. Холанд все ж додивився зустріч на лаві для запасних, а лікарі обробляли його пошкодження.

До слова, Борусія Д не втримала переможний рахунок у грі з Баварією – ще до перерви мюнхенці зробили його нічийним, а у другій половині забили ще двічі за 2 хвилини.

Баварія дотиснула Борусію Д і повернулася на вершину Бундесліги – Лєвандовскі хет-триком відповів на дубль Холанда