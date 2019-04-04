Баварія – Борусія Д: Алькасер ризикує пропустити битву за чемпіонство

Нападник Борусії Д Пако Алькасер може не зіграти в матчі 28-го туру Бундесліги проти Баварії.

Борусія Д може зазнати ще однієї кадрової втрати. Участь Пако Алькасера у центральному матчі 28-го туру Бундесліги проти Баварії опинилась під питанням.

Про це повідомив наставник "джмелів" Люсьєн Фавр на прес-конференції, інформує офіційний Twitter Борусії.

Борусія Д зазнала важких кадрових втрат перед матчем з Баварією

Алькасер, який своїм дублем приніс Борусії перемогу над Вольфсбургом, пропустив 2 останні тренування через пошкодження. Втім, шанси на його відновлення до гри з Баварією ще є. Це ж саме стосується Діалло та Піщека.

В поточному сезоні Алькасер забив найбільше в чемпіонаті серед усіх гравців Борусії Д. В його активі 16 голів.

Матч Баварія – Борусія Д відбудеться 6 квітня. Початок – о 19:30. Після 27 турів Борусія випереджає Баварію на 2 очки.

Фантастичний дебют і розуміння футболу Фавра. Пако Алькасер – нетиповий, але правильний вибір Борусії Д