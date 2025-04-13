Перший тайм минув за шаленої переваги Баварії, однак Борусія зуміла вистояти й втримати свої ворота на замку. А одразу по перерві гості несподівано вийшли вперед – Байєр головою замкнув навіс на дальню стійку від Рюерсона.

Борусія Д розписала вогняну нічию з Баварією – Компані вгадав з замінами, Байєр зберіг шанси Байєра на Салатницю

Компані відреагував двома замінами, які одразу ж дали результат. Спочатку Гереро влучно закрутив під дальню стійку з меж штрафного, а за 4 хвилини відзначився Гнабрі. В середині тайму "джмелі" змогли відновити статус-кво: Гірассі з лівої бив через себе, Урбіг встиг дотягнутися і вибити ногою, але на добивання від Антона вже не встиг. На останніх хвилинах Кейн та Мюллєр могли виривати для Баварії перемогу, але дули не точними, а після удару у відповідь від Чуквуемеке врятував Урбіг. Нічия, яка залишає Байєру теоретичні шанси поборотись за Салатницю.