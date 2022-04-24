Баварія – Борусія Д – 3:1 – відео голів та огляд чемпіонського матчу
00:37 - Читать на русском
Баварія обіграла дортмундську Борусію в матчі 31-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
15’ Серж Гнабрі
83’ Джамал Мусіала
Емре Джан 52’
15’ Серж Гнабрі
52’ Емре Джан
83’ Джамал Мусіала
Баварії випала рідкісна нагода оформити чемпіонський титул в матчі зі своїм головним конкурентом на внутрішній арені. Борусія не змогла нічого протиставити настільки вмотивованому супернику.
Баварія достроково стала чемпіоном Бундесліги – десятий поспіль титул мюнхенцям подарувала Борусія Д
Мюнхенці ще до перерви здобули комфортну перевагу в два м'ячі, а у другому таймі довели справу до перемоги. Таким чином Баварія стала першою командою в топ-п'яти чемпіонатах Європи, яка вигравала золоті медалі десять років поспіль.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter