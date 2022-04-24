Баварія обіграла дортмундську Борусію в матчі 31-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Баварії випала рідкісна нагода оформити чемпіонський титул в матчі зі своїм головним конкурентом на внутрішній арені. Борусія не змогла нічого протиставити настільки вмотивованому супернику.

Баварія достроково стала чемпіоном Бундесліги – десятий поспіль титул мюнхенцям подарувала Борусія Д

Мюнхенці ще до перерви здобули комфортну перевагу в два м'ячі, а у другому таймі довели справу до перемоги. Таким чином Баварія стала першою командою в топ-п'яти чемпіонатах Європи, яка вигравала золоті медалі десять років поспіль.