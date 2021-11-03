"Було весело спостерігати за грою. Так, ми пропустили два голи та обговорили це окремо – оборонятися треба по-іншому. Але, загалом, Баварія провела дуже хороший матч – найкращий за останні кілька тижнів: ми чудово контролювали м'яч та атакували на високих швидкостях. Тепер нам слід зберегти цю форму.

Асист Нойєра, хет-трик Лєвандовскі і краса п'ятою від Гнабрі у відеоогляді матчу Баварія – Бенфіка – 5:2

Попереду ще два матчі. Ми вийшли до наступного раунду, зробили перший крок, але матчі плей-офф уже не за горами, і до них треба бути готовими. У турнірі грають хороші команди, але й ми одна з них", – цитує Нагельсманна офіційний сайт Баварії.

Додамо, що мюнхенці вдома розбили Бенфіку (5:2) та оформили вихід з групи E – німецький клуб набрав 12 очок після 4 турів.

Баварія розгромила Бенфіку й достроково вийшла в 1/8 фіналу ЛЧ – Яремчук зіграв 64 хвилини, Лєвандовскі оформив хет-трик